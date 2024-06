Résultat des européennes à la Planche : l'élection 2024 en direct

11:45 - La Planche : démographie et socio-économie impactent les européennes

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à la Planche comme partout. Avec une population de 2 799 habitants répartis dans 1 151 logements, cette ville présente une densité de 105 habitants/km². L'existence de 155 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 37 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 19,35 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,36% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,85%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2054,28 €/mois. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à la Planche affirme l'intérêt des habitants pour les idées européennes.