19:31 - Quelles sont les options de reports du vote Nupes à Saint-Pierre-de-Mons ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 23,01% des suffrages dans la localité. Une somme à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,8% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,11% pour Yannick Jadot, 2,12% pour Fabien Roussel et 3,11% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 9,8% à Saint-Pierre-de-Mons, contre 21,02% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Saint-Pierre-de-Mons, une liste Bardella favorite ? Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Saint-Pierre-de-Mons. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi s'attendre à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Saint-Pierre-de-Mons plutôt pour Le Pen à la présidentielle La commune de Saint-Pierre-de-Mons avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle il y a deux ans. La patronne de l'ancien Front national s'imposait avec 26,73% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,1% contre 53,9%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 24,34% des suffrages sur place, contre 28,32% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 51,33%.

12:45 - 23,67% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Saint-Pierre-de-Mons Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut toujours sembler avisé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait dominé les élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait attiré 23,67% des voix, soit 116 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 21,02% et Yannick Jadot à 14,49%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Pierre-de-Mons : un éclairage démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Pierre-de-Mons mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influencer les résultats des élections européennes. Avec un taux de chômage de 10,63% et une densité de population de 127 hab/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (12,97%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 476 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,99%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,64%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Pierre-de-Mons mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,15% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Saint-Pierre-de-Mons Assisterons-nous à une hausse de la participation des citoyens français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Saint-Pierre-de-Mons, 58,13% des votants avaient voté. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. En 2019, au moment des élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 59,18% des votants de Saint-Pierre-de-Mons (Gironde). La participation était de 47,4% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Pierre-de-Mons : l'abstention au cœur des préoccupations À Saint-Pierre-de-Mons, l'une des clés des élections européennes sera incontestablement la participation. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,07% au premier tour et seulement 49,52% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,69% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 76,53% au second tour, ce qui représentait 711 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.