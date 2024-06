En direct

19:25 - Qui vont élire les supporters de la Nupes à Saint-Pierre-Église ? La Nouvelle union populaire et sociale faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections du Parlement à Saint-Pierre-Église, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,94% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 7,83% à Saint-Pierre-Église, contre 17,39% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 17,39% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,33% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,36% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de droite à Saint-Pierre-Église ? Le score obtenu par le RN sera le grand sujet pour ces élections des députés européens 2024, localement. Les sondages d'intentions de vote dessinent une liste Jordan Bardella à 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des dernières européennes. Théoriquement, cette dynamique doit le porter à 34% à Saint-Pierre-Église, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Déjà des tendances à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Pierre-Église lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,33%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 27,67%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 42,57% contre 57,43%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,21% au premier tour, contre 32,36% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui va remporter le plus de votes, avec 50,35% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Saint-Pierre-Église il y a cinq ans ? Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? 24,7% des votes s'étaient tournés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 17,39% et Yannick Jadot à 12%. Le mouvement d'extrême droite avait fini premier avec pas moins de 142 habitants de Saint-Pierre-Église passés par les urnes.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Pierre-Église et leurs implications électorales Quel portrait faire de Saint-Pierre-Église, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 822 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 113 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 490 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une automobile (69,71 %) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,46% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,0% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 277,95 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Saint-Pierre-Église écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

10:30 - Saint-Pierre-Église : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'étude des derniers scrutins européens permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, 49,59% des personnes aptes à voter à Saint-Pierre-Église avaient déserté les urnes, contre une abstention de 56,77% lors des européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Saint-Pierre-Église, 63,06% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Saint-Pierre-Église ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Saint-Pierre-Église ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,61% au premier tour. Au deuxième tour, 51,16% des votants ne se sont pas déplacés. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,32% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 24,88% au second tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.