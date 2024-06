Résultat des européennes à Vicq-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui vont élire les électeurs de la Nupes à Vicq-sur-Mer ? Une autre question qui enveloppe ces européennes est celle du vote de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 24,66% des bulletins dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 7,56% à Vicq-sur-Mer, contre 20,44% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Vicq-sur-Mer Les instituts de sondage annoncent un RN à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des précédentes européennes. Logiquement, cette tendance doit l'amener à 34% à Vicq-sur-Mer, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Vicq-sur-Mer ? Vicq-sur-Mer avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,67%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 31,11% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,41% contre 57,59%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 22,85% au premier tour, contre 34,16% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de voix, avec 54,65% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une fois logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Vicq-sur-Mer, à 24,89%, soit 112 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 20,44% et Yannick Jadot à 10,89%.

11:45 - Les enjeux locaux de Vicq-sur-Mer : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Vicq-sur-Mer, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 869 logements pour 1 072 habitants, la densité de la commune est de 93 habitants par km². L'existence de 40 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (52,13 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 44,65% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 34,46% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 392,74 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. En somme, Vicq-sur-Mer incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Vicq-sur-Mer : étude du niveau de participation aux élections européennes Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 1 089 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, parmi les 467 inscrits sur les listes électorales à Vicq-sur-Mer, 56,67% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 47,09% en 2014.

09:30 - Les européennes à Vicq-sur-Mer sont lancées À Vicq-sur-Mer, le taux de participation constituera immanquablement un critère important des élections européennes. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,99% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 22,77% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,78% au premier tour. Au second tour, 48,99% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Vicq-sur-Mer pour les européennes ? Les habitants des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?