Résultat des européennes à Saint-Pierre-Eynac : l'élection 2024 en direct

Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Pierre-Eynac, le binôme Nupes avait en effet glané 26,03% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 7,48% à Saint-Pierre-Eynac, contre 17,23% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (7,03% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (15,65% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,17% pour Yann Brossat en 2019).

La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Saint-Pierre-Eynac au cours de la présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 24,94% des voix au premier round. Pour le second tour deux semaines plus tard, c'est aussi elle qui l'emportait à Saint-Pierre-Eynac avec 50,07%, devant Emmanuel Macron à 49,93%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 10,76% des votes sur place, contre 40,70% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (60,27%).

La démographie et le profil socio-économique de Saint-Pierre-Eynac contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Le taux de chômage à 7,7% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec 51,92% de population active et une densité de population de 45 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (74,33%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 521 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,92%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,49%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,12%, comme à Saint-Pierre-Eynac, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.