En direct

19:16 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Saint-Germain-Laprade ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 22,81% des voix dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,15% à Saint-Germain-Laprade, contre 19,04% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir...

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Saint-Germain-Laprade ? Le résultat en faveur du RN sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections 2024. La liste Rassemblement national devrait atteindre 30% à Saint-Germain-Laprade si la dynamique prédite par les sondages sur la France entière se répercute localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ 30% des votes dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est expéditive, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en deux ans seulement, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Germain-Laprade ? Saint-Germain-Laprade avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,66%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 24,95% des votes. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 45,36% contre 54,64%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 10,03% au premier tour, contre 44,01% pour le binôme Les Républicains. Au second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va remporter le plus de suffrages, avec 66,97% sur la seule circonscription couvrant Saint-Germain-Laprade.

12:45 - 20,03% pour François-Xavier Bellamy lors des européennes 2019 à Saint-Germain-Laprade Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut de nouveau sembler indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des précédentes européennes à Saint-Germain-Laprade était composé de la liste de François-Xavier Bellamy avec 20,03% des bulletins exprimés, s'imposant donc face à la liste de Nathalie Loiseau avec 19,04% et Jordan Bardella avec 17,54%.

11:45 - Élections à Saint-Germain-Laprade : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Germain-Laprade, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 1 637 logements pour 3 528 habitants, la densité de la ville est de 127 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 245 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 965 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (87,48 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 41,89% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 4,51%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2153,5 €/mois. En résumé, Saint-Germain-Laprade incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Etude de l'abstention aux dernières élections européennes à Saint-Germain-Laprade Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et déjà 43% à 17h. L'étude des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner davantage le vote des habitants de cette localité. Au moment des élections européennes 2019, parmi les 1 614 personnes en âge de voter à Saint-Germain-Laprade, 55,73% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 42,59% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes débutent à Saint-Germain-Laprade : l'abstention en question Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Saint-Germain-Laprade, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que son impact en matière énergétique et économique seraient par exemple en mesure d'inciter les citoyens de Saint-Germain-Laprade (43700) à ne pas rester chez eux. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 80,41% des personnes en âge de voter dans la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 85,19% au premier tour, ce qui représentait 2 474 personnes. En proportion, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 52,31% au premier tour. Au deuxième tour, 48,00% des votants ont exercé leur droit de vote.