Résultat des européennes à Saint-Prim : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était arrogé 3,77% à Saint-Prim, contre 20,19% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Prim, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18,31% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Saint-Prim ? On note que Saint-Prim fait partie des quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,06% lors du vote européen et Marine Le Pen 28,87% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Prim ? Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 28,87% contre 29,42% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 48,78% contre 51,22%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 27,65% au premier tour, contre 29,08% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Saint-Prim, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée lors du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Saint-Prim il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut encore sembler avisé au moment du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Saint-Prim, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 29,06% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 20,19% et Yannick Jadot à 15,85%. Ce qui correspond à 154 électeurs dans la localité.

11:45 - Saint-Prim : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment les électeurs de Saint-Prim peuvent-ils affecter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,58%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (6,1%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 562 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,50%) révèle des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en CDD (6,74%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Prim mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,93% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - À Saint-Prim, quelle participation aux précédentes européennes ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 49,58% dans la commune de Saint-Prim. Le taux d'abstention était de 57,35% en 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Les élections européennes à Saint-Prim sont lancées À Saint-Prim, l'un des facteurs essentiels du scrutin européen 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,00% au premier tour. Au deuxième tour, 55,19% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la présidentielle, 19,55% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 23,39% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.