Résultat des européennes à Auberives-sur-Varèze : l'élection 2024 en direct

19:31 - Quel candidat vont choisir les supporters de la Nupes à Auberives-sur-Varèze ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 19,78% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 5,53% à Auberives-sur-Varèze, contre 15,74% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Que vont choisir les habitants d'Auberives-sur-Varèze ? Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Auberives-sur-Varèze. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour anticiper environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Auberives-sur-Varèze ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un beau score pour le RN à Auberives-sur-Varèze. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la cité avec 29,78% au premier tour avant un formidable 58,68% au 2e, lui garantissant d'être au sommet à l'échelle communale sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,14% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,7% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,07%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 56,74%, devant Emmanuel Macron à 43,26%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Auberives-sur-Varèze Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore comme sensé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Auberives-sur-Varèze, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, s'était imposée, avec 31,91% des votes face à Nathalie Loiseau à 15,74% et Yannick Jadot à 12,55%.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Auberives-sur-Varèze : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Auberives-sur-Varèze comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 472 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 111 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (85,8 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 25,87% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 46,52% des ménages sont composées de couples avec enfants. À Auberives-sur-Varèze, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes à Auberives-sur-Varèze Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h. L'étude des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 45,73% des inscrits sur les listes électorales d'Auberives-sur-Varèze (Isère) avaient pris part au scrutin. La participation était de 36,14% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Auberives-sur-Varèze : l'abstention en question L'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera indéniablement l'étendue de la participation à Auberives-sur-Varèze. Le conflit armé ukrainien pourrait potentiellement de faire augmenter le pourcentage de participation à Auberives-sur-Varèze. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 27,71% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 26,14% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,89% au premier tour et seulement 61,5% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Auberives-sur-Varèze cette année ?