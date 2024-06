En direct

19:06 - Quels pourraient être les reports du vote Nupes à Saint-Quentin ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait obtenu 4,3% à Saint-Quentin, contre 18,66% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. A l'issue du premier tour des législatives à Saint-Quentin, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,2% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Saint-Quentin Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. On note que Saint-Quentin compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,93% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,66% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les dernières tendances à Saint-Quentin Le choix de celui qui va présider la France est probalement la clé pour évaluer la tendance locale. L'élection du président de la République avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle s'imposait avec 31,66% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,34% et 19,88% des voix. Pour le 2e tour, c'est aussi elle qui passait devant à Saint-Quentin avec 50,53%, devant Emmanuel Macron à 49,47%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 24,23% des voix sur place, contre 34,37% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (62,16%).

12:45 - À Saint-Quentin, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler évident au moment du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 5045 électeurs de Saint-Quentin s'étaient tournés vers la liste RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, glanait 33,93% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 18,66% et François-Xavier Bellamy à 8,49%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Quentin : ce qu'il faut retenir A mi-chemin des élections européennes, Saint-Quentin regorge de diversité et d'activités. Avec ses 52 958 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 3 327 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (56,91 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Saint-Quentin forme une communauté diversifiée, avec ses 3 254 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 223 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,35%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Saint-Quentin incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Saint-Quentin Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h. Au fil des dernières années, les 54 166 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 54,64% au niveau de Saint-Quentin (Aisne). Le taux d'abstention était de 60,66% en 2014.

09:30 - Participation à Saint-Quentin : les leçons des précédentes élections À Saint-Quentin, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 35,06% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 35,22% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 60,49% au premier tour. Au second tour, 62,58% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Quentin ? La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des foyers français pourraient impacter le taux de participation à Saint-Quentin.