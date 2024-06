Résultat des européennes à Saint-Quentin-sur-Isère : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les bulletins de la coalition de gauche en question Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Quentin-sur-Isère, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,07% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 6,07% à Saint-Quentin-sur-Isère, contre 23,34% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Quentin-sur-Isère pour les candidats RN ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections du Parlement européen 2024, au niveau local, comme dans le reste du pays. Si au niveau national, les sondages chiffrent une évolution du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 36% dans la commune), on remarque néanmoins que ce dernier n'a visiblement grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les habitants de Saint-Quentin-sur-Isère plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen a fait largement mieux que dans le reste de l'Hexagone à Saint-Quentin-sur-Isère au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 27,88% des électeurs au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,01% contre 54,99%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 25,96% des suffrages sur place, contre 29,12% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (59,41%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? A l'époque, à Saint-Quentin-sur-Isère, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté, cumulant 26,76% des voix contre Nathalie Loiseau à 23,34% et Yannick Jadot à 9,3%.

11:45 - Saint-Quentin-sur-Isère : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la ville de Saint-Quentin-sur-Isère, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Dans la ville, 22,05% des résidents sont des enfants, et 21,71% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (13,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 586 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,09%) révèle des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,99%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Quentin-sur-Isère mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,55% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Saint-Quentin-sur-Isère Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, 53,37% des personnes aptes à voter à Saint-Quentin-sur-Isère avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 42,62% en 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Saint-Quentin-sur-Isère, 66,06% des électeurs avaient voté.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Saint-Quentin-sur-Isère L'un des critères principaux de ces élections européennes sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Saint-Quentin-sur-Isère. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 78,01% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au vote, contre une participation de 82,66% au premier tour, c'est-à-dire 906 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les préoccupations liées à la guerre en Ukraine seraient de nature à impacter la stratégie de vote des habitants de Saint-Quentin-sur-Isère.