Résultat des européennes à Veurey-Voroize : l'élection 2024 en direct

L'autre interrogation qui entoure ces européennes 2024 est celle du vote de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 22,47% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, ce dernier avait atteint 6,34% à Veurey-Voroize, contre 25,18% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 25,18% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 30,5% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 34,99% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

La liste de Jordan Bardella pourrait atteindre près de 30% à Veurey-Voroize si la situation annoncée par les intentions de vote au niveau national se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le calcul est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, en deux ans seulement, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Avantage Renaissance à Veurey-Voroize ?

Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Veurey-Voroize avec 25,11% contre 30,5% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 38,77% contre 61,23%. Le RN n'a pas plus convaincu à Veurey-Voroize quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,04% au premier tour, contre 34,99% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le second tour restera sur cette partition, voyant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.