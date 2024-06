En direct

19:11 - À Moirans, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Une autre question qui accompagne ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Moirans, le binôme Nupes avait en effet réuni 36,47% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait glané 7,17% à Moirans, contre 21,61% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 21,61% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,26% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 26,28% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN à Moirans lors des européennes ? Les sondages d'intentions de vote prévoient une liste Bardella à environ 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des précédentes élections européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait l'amener à 29% à Moirans, soit dix points de plus également que ses 19,46% dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les projections les plus simplistes.

15:02 - Les habitants de Moirans plutôt favorables à Macron à la présidentielle Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 21,76% contre 25,26% pour Emmanuel Macron et 27,15% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second tour ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 59,52% contre 40,48% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 19,26%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 36,47% des voix. La situation restera la même au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Moirans Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, Bardella obtenait 19,46% des suffrages et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 21,61%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Moirans et leurs implications électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Moirans apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 7 565 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 785 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 33 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,07 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 396 personnes (5,28%) apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2554,21 euros par mois, la commune aspire à plus de prospérité. À Moirans, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, se joignent aux défis européens.

10:30 - Moirans : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 7 718 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, 48,49% des inscrits sur les listes électorales de Moirans (Isère) avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 39,26% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Moirans : quelles perspectives pour les européennes ? L'un des facteurs principaux du scrutin européen sera immanquablement le taux de participation à Moirans. L'inflation et son impact sur le moral des foyers français pourraient pousser les habitants de Moirans à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 6 064 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 69,7% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 73,7% au premier tour, c'est-à-dire 4 469 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.