Résultat des européennes à Saint-Rémy-l'Honoré : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel verdict pour les candidats de Bardella à Saint-Rémy-l'Honoré ? Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Saint-Rémy-l'Honoré. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi s'attendre à 29% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en tête il y a deux ans à Saint-Rémy-l'Honoré Saint-Rémy-l'Honoré avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,17%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 33,56% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 39,78% contre 60,22%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 15,3% au premier tour, contre 34,28% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bis repetita au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Saint-Rémy-l'Honoré Regarder en arrière apparait encore comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Avec un score de 19,63%, Jordan Bardella avait été devancé à l'occasion des élections du Parlement européen à l'époque par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 31,09% des votes exprimés.

11:45 - Saint-Rémy-l'Honoré : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Saint-Rémy-l'Honoré, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 39,1% de cadres supérieurs pour 1 668 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. L'existence de 157 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (12,76 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 19,02% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,2% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 815,86 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Saint-Rémy-l'Honoré, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Saint-Rémy-l'Honoré, quelle participation aux élections européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux d'abstention aux européennes atteignait 50%. Comment votent généralement les habitants de cette ville ? En 2019, lors des européennes, sur les 715 inscrits sur les listes électorales à Saint-Rémy-l'Honoré, 38,73% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 45,6% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Rémy-l'Honoré : la participation au cœur des préoccupations Ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Rémy-l'Honoré, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 270 personnes en âge de voter au sein de la ville, 81,81% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 78,74% au second tour, c'est-à-dire 1 000 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont de nature à augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Rémy-l'Honoré (78690).