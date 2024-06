En direct

19:11 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi aux Essarts-le-Roi pour ces européennes 2024 ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Glucksmann avait obtenu 7,91% aux Essarts-le-Roi, contre 27,45% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des élections législatives, en 2022. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 aux Essarts-le-Roi, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,07% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Que vont choisir les habitants des Essarts-le-Roi ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera très commenté localement pour cette élection des députés européens. Les sondages d'opinion prédisent une liste Jordan Bardella à environ 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque des précédentes élections européennes. Virtuellement, cette tendance doit l'approcher de 23% aux Essarts-le-Roi, soit 10 points de plus également que ses 13,82% au niveau local. Mais Les Essarts-le-Roi n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant pris ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les analyses les plus hâtives.

15:02 - Les habitants des Essarts-le-Roi penchaient pour Macron en 2022 Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 15,47% contre 32,31% pour Emmanuel Macron et 22,77% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 68,96% contre 31,04% pour Le Pen au second tour dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 13,39%, alors que les candidats LREM réuniront 36,30% des voix. Les Essarts-le-Roi se tournera d'ailleurs encore vers un binôme La République en Marche au second tour, finalement vainqueur localement avec 60,28%.

12:45 - Quel verdict pour les européennes aux Essarts-le-Roi il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Aux Essarts-le-Roi, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,45% des suffrages exprimés. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 14,93% et Jordan Bardella avec 13,82%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes aux Essarts-le-Roi Comment les électeurs des Essarts-le-Roi peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,34%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (70,6%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 33,19%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,70% et d'une population immigrée de 10,15% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,87%), témoigne d'une population instruite aux Essarts-le-Roi, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Elections européennes aux Essarts-le-Roi : le niveau d'abstention Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,12%, mieux qu'en 2014. L'étude des résultats des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Durant les européennes de 2019, 2 765 inscrits sur les listes électorales des Essarts-le-Roi (Yvelines) avaient pris part au scrutin (soit 55,47%), contre une participation de 48,56% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes aux Essarts-le-Roi : l'abstention en question Aux Essarts-le-Roi, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. L'inflation qui grève les finances des ménages serait notamment en mesure d'impacter le pourcentage de participation aux Essarts-le-Roi. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 5 003 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 78,99% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 74,89% au deuxième tour, soit 3 746 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.