En direct

19:14 - Les orphelins de la gauche unie scrutés La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Coignières, le binôme Nupes avait en effet enregistré 35,26% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une poussée à mettre en perspective avec les 42% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (36,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,22% pour Yannick Jadot, 2,13% pour Fabien Roussel et 1,26% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 4,89% à Coignières, contre 20,48% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour le RN de Jordan Bardella à Coignières ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. À Coignières, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 15,42% au terme du vote européen et Marine Le Pen 14,86% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Coignières plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Chez les habitants de Coignières, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec 14,86%, la candidate de l'extrême droite était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 36,67% et 25,9% des bulletins exprimés. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 31% contre 69%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,46%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 35,26% des voix. Coignières optera d'ailleurs pour un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, finalement vainqueur localement avec 52,19%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore sembler une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Le trio de tête des dernières européennes à Coignières plaçait dans cet ordre la liste de Jordan Bardella avec 15,42% des bulletins exprimés, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 15,67% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 20,48%, vainqueure dans la localité.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Coignières La structure démographique et socio-économique de Coignières façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des européennes. Avec 47,66% de population active et une densité de population de 525 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 9,8% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (82,0%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 143 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 21,28% et d'une population immigrée de 24,71% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Coignières mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,6% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières élections européennes à Coignières : ce qu'il faut savoir Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 1 257 personnes en âge de voter à Coignières, 50,41% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 59,87% il y a 10 ans. L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Coignières : scrutin en cours À Coignières, l'abstention constituera immanquablement l'une des clés des élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 45,7% au premier tour et seulement 44,6% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 2 482 personnes en âge de voter dans la commune, 68,0% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 74,94% au premier tour, c'est-à-dire 1 860 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.