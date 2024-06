En direct

19:31 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à Saint-Sauveur-des-Landes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était élevé à 4,1% à Saint-Sauveur-des-Landes, contre 26,02% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Sauveur-des-Landes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,75% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella scrutés à Saint-Sauveur-des-Landes Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote calculent une progression moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les électeurs de Saint-Sauveur-des-Landes plutôt favorables à Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Sauveur-des-Landes lors du premier tour de la présidentielle, avec 39,11%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 21,52%. Et elle échouait aussi au second tour avec 33,42% contre 66,58%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,21% au premier tour, contre 56,52% pour le binôme Ensemble !. Le second tour sera à l'avenant, voyant encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - En 2019, des élections européennes très instructives Regarder en arrière semble de nouveau évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Lors des élections européennes il y a cinq ans, la liste Bardella enregistrait 20,9% des voix et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 26,02%.

11:45 - Saint-Sauveur-des-Landes et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Sauveur-des-Landes contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,12% et une densité de population de 80 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (12,37%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 515 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,43%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,60%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Saint-Sauveur-des-Landes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,14% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Saint-Sauveur-des-Landes : analyse du taux de participation aux précédentes élections européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : l'abstention aux européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014. Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 44,09% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Sauveur-des-Landes (Ille-et-Vilaine), contre un taux d'abstention de 56,4% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Saint-Sauveur-des-Landes Le taux d'abstention constituera indiscutablement un critère décisif du scrutin européen à Saint-Sauveur-des-Landes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,86% au premier tour. Au second tour, 49,95% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,73% dans la commune. La participation était de 81,77% au second tour, soit 803 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.