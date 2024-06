Résultat des européennes à Saint-Sauveur-en-Rue : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Saint-Sauveur-en-Rue, quel candidat vont choisir les supporters de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 21,05% des voix dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 3,85% à Saint-Sauveur-en-Rue, contre 19,68% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Sauveur-en-Rue, un favori aux européennes ? Le score obtenu par le RN sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette élection. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national anticipée par les instituts de sondages au niveau national pour les élections de juin, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait s'élever à environ 29% à Saint-Sauveur-en-Rue. Un verdict qui paraît logique compte tenu des points déjà grattés par le parti sur place entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les inscrits de Saint-Sauveur-en-Rue penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle La communauté des électeurs de Saint-Sauveur-en-Rue avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022. La figure du parti frontiste écrasait le match avec 23,18% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,86% contre 55,14%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 14,47% des suffrages sur place, contre 33,99% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (61,26%).

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? À Saint-Sauveur-en-Rue, les précédentes élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 19,68% des bulletins. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 19,46% et Yannick Jadot avec 18,33%.

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Sauveur-en-Rue : perspectives électorales Dans la ville de Saint-Sauveur-en-Rue, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 36 habitants par km² et 41,66% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 8,01% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (65,53%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 471 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,84%) et le nombre de résidences HLM (6,37% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Saint-Sauveur-en-Rue mettent en avant une diversité de qualifications, avec 39,55% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Saint-Sauveur-en-Rue : la mobilisation des habitants aux élections européennes Au fil des scrutins européens antérieurs, les 1 108 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les élections européennes 2019, parmi les 481 personnes en âge de voter à Saint-Sauveur-en-Rue, 58,87% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 46,48% en 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes débutent à Saint-Sauveur-en-Rue : l'abstention en question L'un des critères principaux de ces élections européennes sera sans nul doute le taux d'abstention à Saint-Sauveur-en-Rue. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Sauveur-en-Rue . Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,52% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,02% au second tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,05% au premier tour et seulement 42,93% au second tour.