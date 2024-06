Résultat des européennes à Saint-Senier-sous-Avranches : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-Senier-sous-Avranches à la loupe à gauche Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais Le candidat de gauche s'était élevé à 7,05% à Saint-Senier-sous-Avranches, contre 28,53% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Senier-sous-Avranches, le binôme Nupes avait en effet glané 18,02% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Senier-sous-Avranches ? Le résultat en faveur du RN sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. À Saint-Senier-sous-Avranches, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 17,15% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 16,06% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Saint-Senier-sous-Avranches ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 16,06% contre 44,36% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 28,53% contre 71,47%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 11,96% au premier tour, contre 51,11% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Saint-Senier-sous-Avranches, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse lors du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes à Saint-Senier-sous-Avranches Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme une évidence au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Nathalie Loiseau l'emportait à Saint-Senier-sous-Avranches lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 28,53%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 17,15% des bulletins.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Senier-sous-Avranches façonne les résultats électoraux ? La structure démographique et socio-économique de Saint-Senier-sous-Avranches définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 2,12%. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (90,27%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 694 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,35%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,43%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Senier-sous-Avranches mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,39% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Saint-Senier-sous-Avranches : les enseignements Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Saint-Senier-sous-Avranches, 61,37% des habitants avaient participé. L'analyse des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, 57,05% des personnes en capacité de voter à Saint-Senier-sous-Avranches s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 48,3% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Saint-Senier-sous-Avranches À Saint-Senier-sous-Avranches, l'un des critères décisifs de ce scrutin européen sera incontestablement le taux de participation. Lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 214 personnes en âge de voter au sein de la localité, 17,79% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 20,1% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à inciter les électeurs de Saint-Senier-sous-Avranches à ne pas rester chez eux.