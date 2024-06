Résultat des européennes à Saint-Symphorien-d'Ancelles : l'élection 2024 en direct

Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste Bardella aux européennes 2024 sera très observé. Si à l'échelle nationale, les sondages dessinent une évolution du RN à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant pris que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

Regarder le plus récent scrutin fait sens au moment de l'élection suivante. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un excellent score pour le Rassemblement national à Saint-Symphorien-d'Ancelles. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la commune avec 37,96% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Saint-Symphorien-d'Ancelles ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même réalisé un meilleur score aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République précédente. Celle-ci avait engrangé 35,37% au 1er tour et 54,03% au 2e dans la commune.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Saint-Symphorien-d'Ancelles

La composition démographique et socio-économique de Saint-Symphorien-d'Ancelles détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 192 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,55%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (19,31%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 388 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,62%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,85%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Symphorien-d'Ancelles mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,97% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.