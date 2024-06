Résultat des européennes à Saint-Usuge : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat aux européennes de Saint-Usuge pour la liste RN de Jordan Bardella ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà solide à Saint-Usuge entre Jordan Bardella en 2019 (29,16%) et Marine Le Pen en 2022 (35,57% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 39% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les votants de Saint-Usuge penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans La présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La figure du parti d'extrême droite glanait 35,57% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,73% et 13,54% des voix. Rebelotte au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 53,59% contre 46,41%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 24,07% des votes sur place, contre 33,56% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 50,48%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Saint-Usuge Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? A l'époque, à Saint-Usuge, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, s'était imposée, cumulant 29,16% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 16,39% et François-Xavier Bellamy à 15,9%. Si on entre dans le détail, 121 électeurs l'avaient désignée dans la cité.

11:45 - Saint-Usuge : européennes et dynamiques démographiques La composition démographique et socio-économique de Saint-Usuge façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 11,59% et une densité de population de 41 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (26,67%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 442 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (5,06%) et le nombre de résidences HLM (7,03% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Saint-Usuge mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,09% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Saint-Usuge : les enseignements L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Pendant les européennes 2019, 48,63% des électeurs de Saint-Usuge s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 40,53% en 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Saint-Usuge ? À Saint-Usuge, l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. Le conflit armé ukrainien est capable de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-Usuge. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,21% au niveau de la commune. L'abstention était de 19,7% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,9% au premier tour. Au deuxième tour, 47,17% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.