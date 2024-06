Résultat des européennes à Simard : l'élection 2024 en direct

Quand on analyse la progression du Rassemblement national attendue par les intentions de vote à l'échelle nationale pour ces européennes, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier a toutes les chances de se situer à environ 45% à Simard. Un verdict qui semble coller avec les suffrages déjà conquis par la formation politique dans la commune entre les européennes 2019 (35,7%) et Marine Le Pen en 2022 (39,78% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives

Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné un joli résultat pour le Rassemblement national à Simard. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la cité avec 33,15% au 1er round et surtout 50,32% au second, le plaçant à la meilleure place à l'échelon local sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,78% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,84% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,65%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 61,57%, devant Emmanuel Macron à 38,43%.