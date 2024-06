En direct

19:14 - Qui va profiter du score de la Nupes à Désertines ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Désertines, le binôme Nupes avait en effet glané 26,41% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 7,55% à Désertines, contre 18,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Désertines ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Les instituts de sondage annoncent une liste Bardella à environ 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat de 2019. Théoriquement, cette tendance devrait le porter à 34% à Désertines, soit dix points de plus également que ses 24,66% à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les chiffres de 2022 à retenir pour le scrutin de 2024 Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Désertines au cours de la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 27,55% dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,09% contre 52,91%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 17,36% des voix sur place, contre 26,41% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (55,87%).

12:45 - 24,66% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Désertines Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. 24,66% des voix s'étaient tournées vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 18,54% et Yannick Jadot à 8,58%. Le mouvement d'extrême droite l'avait emporté avec 431 votants de Désertines.

11:45 - Désertines : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La structure démographique et socio-économique de Désertines définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des européennes. Avec 26% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,97%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (77,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 702 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,48%) et le nombre de résidences HLM (7,17% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Désertines mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,09% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Désertines ? Au fil des dernières années, les 4 479 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, le taux de participation s'était hissé à 56,47% au niveau de Désertines (Allier). Le taux de participation était de 45,17% en 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux de participation aux européennes atteignait 50,12%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Abstention à Désertines : les leçons des précédentes élections À Désertines, la participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des européennes. La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des citoyens de Désertines (03630). Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 3 336 personnes en âge de voter dans la ville, 22,53% étaient restées chez elles. L'abstention était de 21,97% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,98% au premier tour et seulement 52,43% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Désertines ?