Résultat des européennes à Saint-Victor-sur-Rhins : l'élection 2024 en direct

19:32 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Saint-Victor-sur-Rhins à la loupe Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche s'était arrogé 3,37% à Saint-Victor-sur-Rhins, contre 17,1% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Victor-sur-Rhins, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18,27% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Jordan Bardella convoités à Saint-Victor-sur-Rhins Si dans tout le pays, les intentions de vote chiffrent une évolution du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à 43% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a en fait enregistré que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Victor-sur-Rhins Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné lieu à un joli démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Victor-sur-Rhins. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la commune avec 31,60% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains (Saint-Victor-sur-Rhins ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,39% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,22% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,61%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 57,45%, devant Emmanuel Macron à 42,55%.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance pleine d'enseignements Regarder en arrière apparait encore comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 131 votants de Saint-Victor-sur-Rhins avaient choisi le Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait attiré 33,94% des votes devant Nathalie Loiseau à 17,1% et Yannick Jadot à 12,44%.

11:45 - Saint-Victor-sur-Rhins : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Devant le bureau de vote de Saint-Victor-sur-Rhins, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 1 187 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 62 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une automobile (79,89 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 25,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 52,34% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 493,26 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Saint-Victor-sur-Rhins, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Saint-Victor-sur-Rhins Au fil des derniers scrutins européens, les 1 206 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières européennes, 51,02% des personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Victor-sur-Rhins avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 53,37% en 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Saint-Victor-sur-Rhins, 67,19% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Saint-Victor-sur-Rhins L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera indéniablement l'ampleur de la participation à Saint-Victor-sur-Rhins. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont notamment en mesure de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Victor-sur-Rhins. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,48% au sein de la ville, contre une abstention de 17,95% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.