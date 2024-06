19:11 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Sainte-Adresse pour ces européennes ?

En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann avait obtenu 5,35% à Sainte-Adresse, contre 37,9% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des législatives à Sainte-Adresse, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,07% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Sainte-Adresse, entre les 37,9% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 43,41% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 49,77% de LREM au premier tour des législatives…