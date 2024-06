Résultat des européennes au Havre : des chiffres déjà annoncés

En direct

19:06 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives au Havre scruté Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche ce dimanche. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement au Havre, la Nupes avait en effet réuni 36,9% des votes si on englobe les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,63% au Havre, contre 21,5% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer au Havre : les 21,5% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,53% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,15% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes au Havre ? Le nombre de bulletins glanés par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette européenne 2024. A noter : Le Havre compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 22,55% lors du vote européen et Marine Le Pen 20,67% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance au Havre ? Marine Le Pen restait largement distancée dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 20,67% contre 27,53% pour Emmanuel Macron et 30,17% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 36,55% contre 63,45%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,93% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 36,90% des voix. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 10063 habitants du Havre passés par les bureaux de vote s'étaient tournés vers l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait cumulé ainsi 22,55% des voix contre Nathalie Loiseau à 21,5% et Yannick Jadot à 13,02%.

11:45 - Le Havre : démographie, élections et stratégies politiques Comment les habitants du Havre peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? Avec 42,68% de population active et une densité de population de 3671 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 20,83% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (59,97%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 43 781 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,71% et d'une population étrangère de 7,49% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,1% au Havre, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes au Havre : ce qu'il faut retenir Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des consultations politiques antérieures. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 44,78% des inscrits sur les listes électorales du Havre (Seine-Maritime) avaient pris part au vote, contre une participation de 33,27% en 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Sur le plan national, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. Au Havre, 74,78% des habitants avaient voté.

09:30 - Abstention au Havre : quelles perspectives pour les élections européennes ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes au Havre, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 58,15% au premier tour. Au second tour, 59,4% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention au Havre pour les élections européennes ? Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 31,77% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 33,89% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.