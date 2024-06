En direct

19:08 - À Montivilliers, que vont choisir les supporters de la gauche ? En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Raphaël Glucksmann s'était élevé à 7,4% à Montivilliers, contre 20,84% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son excellent score lors des législatives. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Montivilliers, le binôme Nupes avait en effet réuni 25,89% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry (6,96% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (11,68% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (4,53% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Montivilliers, entre les 20,84% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,88% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,2% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Montivilliers lors des européennes ? Si dans tout le pays, les instituts de sondage dessinent une progression du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella tout proche des 40% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les votants de Montivilliers penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Montivilliers lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,88%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,45%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 43,28% contre 56,72%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 20,93% au premier tour, contre 33,20% pour le binôme Ensemble !. Il en ira de même au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Montivilliers en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Montivilliers, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait pris la première place, glanant 25,51% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 20,84% et Yannick Jadot à 11,68%.

11:45 - Les données démographiques de Montivilliers révèlent les tendances électorales Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Montivilliers se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 15 457 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 735 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 4 658 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (79,45 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 154 résidents étrangers, soit 0,99% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 831 € par an, la ville défend une économie équilibrée malgré les obstacles. Ainsi, à Montivilliers, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Montivilliers ? Ce scrutin européen verra-t-il une amélioration de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? A l'échelle de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Montivilliers, 70,03% des habitants avaient participé. Au cours des dernières années, les 15 660 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, durant les élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 50,19% des votants de Montivilliers. La participation était de 40,43% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Montivilliers : l'abstention en question Le niveau de participation constituera à n'en pas douter un facteur clé de ce scrutin européen 2024 à Montivilliers. Le conflit armé russo-ukrainien est notamment capable de ramener les habitants de Montivilliers dans les bureaux de vote. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 27,86% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 28,86% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.