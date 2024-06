En direct

19:28 - Quels sont les scénarios de reports pour les voix de la Nupes à Sainte-Agnès ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 2,13% à Sainte-Agnès, contre 16,2% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des législatives à Sainte-Agnès, le binôme Nupes avait en effet accumulé 11,99% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste.

17:08 - Quel résultat à Sainte-Agnès pour les candidats de Bardella ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. À Sainte-Agnès, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 39,87% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 35,71% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Des tendances à retenir Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler un indice clé au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un beau résultat pour le RN à Sainte-Agnès. Le parti était arrivé en tête dans la cité avec 34,55% au premier round et surtout 61,96% au second, lui promettant le plus haut niveau à l'échelon communal (Sainte-Agnès ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,71% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,87% et Éric Zemmour troisième avec 14,56%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 64,25%, devant Emmanuel Macron à 35,75%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin déjà tranchant Regarder en arrière peut toujours sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, finissait en tête des européennes à l'époque. Le mouvement avait convaincu 39,87% des suffrages, soit 187 voix, contre Nathalie Loiseau à 16,2% et Yannick Jadot à 11,3%.

11:45 - Élections à Sainte-Agnès : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Sainte-Agnès, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 785 logements pour 1 351 habitants, la densité de la commune est de 129 hab/km². Avec 76 entreprises, Sainte-Agnès est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (68,15 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,9% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 37,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 594,80 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Sainte-Agnès incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Sainte-Agnès : retour sur la participation aux dernières européennes Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Lors des élections européennes 2019, 501 inscrits sur les listes électorales de Sainte-Agnès avaient pris part au scrutin (soit 50,5%), à comparer avec une participation de 44,73% il y a dix ans. Est-ce que les électeurs français seront plus nombreux à participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - Participation à Sainte-Agnès : les leçons des précédentes élections À Sainte-Agnès, l'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,16% au premier tour. Au deuxième tour, 46,02% des votants se sont déplacés. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 981 personnes en âge de voter dans la commune, 78,29% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 76,25% au second tour, c'est-à-dire 748 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.