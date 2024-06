En direct

19:07 - Quels pourraient être les reports des voix Nupes à Menton ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 13,52% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 3,57% à Menton, contre 19,88% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Bardella regardés de près à Menton Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. À Menton, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 34,75% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,78% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les inscrits de Menton plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Menton. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la localité avec 30,54% au premier round avant un formidable 56,97% au second (Menton ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,78% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,5% et Éric Zemmour troisième avec 14,75%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 56,79%, devant Emmanuel Macron à 43,21%.

12:45 - En 2019, des élections très instructives Regarder en arrière apparait encore comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste emmenée par Bardella qui s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans à Menton, avec 34,75% des bulletins valides, soit 3500 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 19,88% suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 11,37%.

11:45 - Les données démographiques de Menton révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Menton peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 12,16% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (61,63%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 9 428 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 19,71% et d'une population étrangère de 15,15% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Un pourcentage de résidences secondaires de 42,46%, comme à Menton, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Menton ? L'analyse des résultats des précédents scrutins européens permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des élections européennes de 2019, 50,26% des personnes en capacité de voter à Menton s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 42,73% lors du scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Menton, 68,02% des votants avaient participé.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Menton À Menton, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,82% au premier tour. Au second tour, 57,05% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Menton ? En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 28,58% dans la ville. L'abstention était de 28,66% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record.