Résultat des européennes à Castellar : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - À Castellar, quel candidat vont désigner les électeurs de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 3,67% à Castellar, contre 22,49% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les études sondagières, à tel point qu'on le donne très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Castellar, le binôme Nupes avait en effet glané 11,26% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Castellar Le score obtenu par le RN sera déterminant localement pour cette élection des députés européens. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Castellar. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prédire 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un excellent démarrage pour le RN à Castellar. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la ville avec 32,44% au 1er tour et surtout 54,47% au second (Castellar ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même obtenu une meilleure marque aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. Celle-ci avait engrangé 32,03% au premier tour et 59,15% au second dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, confortés respectivement par 25,16% et 13,56% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (40,85%) au deuxième.

12:45 - À Castellar, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes 2019 Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut aussi sembler indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 125 habitants de Castellar passés par les urnes s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait séduit 30,56% des voix devant Nathalie Loiseau à 22,49% et Nicolas Dupont-Aignan à 10,76%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Castellar aux européennes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Castellar mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient affecter les résultats des européennes. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la localité, 18,71% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 25,68% de 60 ans et plus. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (30,81%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 383 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,53% et d'une population étrangère de 7,68% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 14,52%, comme à Castellar, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

10:30 - À Castellar, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Ce scrutin européen verra-t-il une amélioration de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? Sur le plan national, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Castellar, 61,71% des votants avaient voté. Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, sur les 424 personnes en âge de voter à Castellar, 51,58% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 45,94% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Castellar : quel sera le taux de participation ? À Castellar, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'étendue de la participation. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,05% au premier tour et seulement 47,17% au deuxième tour. Au second tour de la dernière présidentielle, sur les 814 personnes en âge de voter au sein de la commune, 74,94% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 76,78% au premier tour, soit 625 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.