Résultat des européennes à Sérignan-du-Comtat : l'élection 2024 en direct

Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 420 électeurs de Sérignan-du-Comtat avaient été séduits par la liste du RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 35,26% des votes face à Nathalie Loiseau à 16,54% et Yannick Jadot à 13,43%.

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Sérignan-du-Comtat, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 866 habitants répartis dans 1 362 logements, cette ville présente une densité de 126 hab par km². Ses 212 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 892 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 18,31 % des résidents sont des enfants, et 7,81 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,31% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,17% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 230,42 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Sérignan-du-Comtat, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux défis européens.

09:30 - Les européennes démarrent à Sérignan-du-Comtat : quel sera le taux de participation ?

Le niveau d'abstention constituera sans nul doute un critère clé de ces européennes 2024 à Sérignan-du-Comtat. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,57% au premier tour et seulement 49,15% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Sérignan-du-Comtat cette année ? En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 82,15% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part à l'élection, contre une participation de 81,65% au premier tour, c'est-à-dire 1 846 personnes. En proportion, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.