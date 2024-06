Résultat des européennes à Oberhergheim : l'élection 2024 en direct

Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Oberhergheim. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la ville avec 31,33% au 1er tour avant un formidable 52,69% au second, le portant au plus haut niveau à l'échelle communale sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,54% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,87% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,01%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 58,06%, devant Emmanuel Macron à 41,94%.

11:45 - Oberhergheim : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

La composition démographique et la situation socio-économique d'Oberhergheim contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 60 hab/km² et un taux de chômage de 6,16%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (19,33%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 508 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,39%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (5,97%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Oberhergheim mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,39% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.