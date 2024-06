Résultat des européennes à Niederhergheim : l'élection 2024 en direct

Le résultat du scrutin le plus récent est un élément instructif au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient offert un joli démarrage pour le RN à Niederhergheim. Ce dernier s'était élevé en tête dans la cité avec 25,55% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains (Niederhergheim n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,83% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,01% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,5%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 51,3%, devant Emmanuel Macron à 48,7%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Niederhergheim : ce qu'il faut retenir

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Niederhergheim montrent des tendances évidentes susceptibles de peser sur les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,7% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec 51,29% de population active et une densité de population de 88 hab/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (11,58%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 465 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,61%) et le nombre de résidences HLM (3,73% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Niederhergheim mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,01% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.