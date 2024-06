En direct

19:21 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Saulcy-sur-Meurthe scrutés En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait glané 18,25% à Saulcy-sur-Meurthe, contre 4,03% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saulcy-sur-Meurthe, le binôme Nupes avait en effet réuni 16,71% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Saulcy-sur-Meurthe, un favori aux européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Quand on analyse la progression du Rassemblement national prédite par les intentions de vote à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci a toutes les chances de se situer à environ 40% à Saulcy-sur-Meurthe. Un chiffre qui concorde avec les points déjà grattés par la formation politique sur place ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours croître.

15:02 - Avantage Rassemblement à Saulcy-sur-Meurthe ? C'est incontestablement la présidentielle qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Elle s'imposait avec 38,25% au 1er tour contre 23,5% pour Emmanuel Macron et 14,83% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle elle conservait son avantage au deuxième tour avec 59,62%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 32,32% des suffrages sur place, contre 33,17% pour le binôme LREM. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 52,49%, contre 47,51% pour le binôme Ensemble !.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Regarder en arrière apparait aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Saulcy-sur-Meurthe, avec 34,48%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 18,25% et Yannick Jadot à 9,48%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saulcy-sur-Meurthe Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Saulcy-sur-Meurthe comme partout. Avec une population de 2 319 habitants répartis dans 1 218 logements, cette ville présente une densité de 142 hab/km². Ses 173 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 713 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 30 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 26,47 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 38,05% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 48,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 261,42 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. En résumé, à Saulcy-sur-Meurthe, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Saulcy-sur-Meurthe L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Sur l'ensemble du territoire, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Saulcy-sur-Meurthe, 71,94% des habitants avaient participé. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des élections antérieures ? Lors des dernières européennes, sur les 892 personnes en âge de voter à Saulcy-sur-Meurthe, 52,07% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 45,8% en 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Saulcy-sur-Meurthe Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Saulcy-sur-Meurthe ? L'inflation qui alourdit le budget des ménages est notamment en mesure de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Saulcy-sur-Meurthe (88580). Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,71% dans la commune, contre une participation de 78,65% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 330 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,38% au premier tour. Au second tour, 47,3% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Saulcy-sur-Meurthe ?