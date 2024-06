En direct

19:34 - À Roncourt, que vont choisir les électeurs de la Nupes ? Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Le candidat de gauche s'était élevé à 4,94% à Roncourt, contre 14,24% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Roncourt, le binôme Nupes avait en effet glané 17,43% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Que vont trancher les électeurs de Roncourt ? Les enquêtes d'opinion dessinent une liste Bardella à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des dernières européennes. Logiquement, cette tendance doit le porter à 45% à Roncourt, soit 10 points de plus également que ses 35,47% dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a pour l'instant grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les projections les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Les électeurs de Roncourt plutôt pour Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Roncourt. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la cité avec 38,49% au premier round et surtout 60,23% au second sur l'unique circonscription du lieu. Il a même enregistré un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême quelques mois plus tôt. La candidate avait accumulé 37,54% au premier tour et 63,25% au 2e dans la ville.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Roncourt en 2019 ? Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Roncourt, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté, cumulant 35,47% des voix face à Nathalie Loiseau à 14,24% et Yannick Jadot à 8,72%. Ce qui correspond à 122 électeurs dans la commune.

11:45 - Roncourt : élections européennes et dynamiques démographiques Dans la commune de Roncourt, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des européennes. Le taux de chômage à 8,14% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Avec 49,62% de population active et une densité de population de 147 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,07%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 311 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,87%) révèle des besoins de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,09%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Roncourt mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,9% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Roncourt : un aperçu détaillé Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33%. À Roncourt, 73,58% des électeurs avaient voté. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières consultations politiques. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 355 inscrits sur les listes électorales à Roncourt, 47,4% étaient allés voter. Le taux de participation était de 37,4% il y a 10 ans.

09:30 - Abstention à Roncourt : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Roncourt, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter l'abstention. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,82% au sein de la ville, contre un taux d'abstention de 24,97% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur l'économie mondiale pourraient avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Roncourt (57860).