En direct

19:08 - Sur quel candidat vont se rabattre les supporters de la Nupes à Sainte-Maxime ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 3,33% à Sainte-Maxime, contre 25,43% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent score lors des élections législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement à Sainte-Maxime, le binôme Nupes avait en effet réuni 8,25% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (8,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,14% pour Yannick Jadot, 1,05% pour Fabien Roussel et 0,58% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Sainte-Maxime avant les européennes Le résultat obtenu par la liste Bardella sera un enseignement majeur pour ces élections des députés européens localement, comme dans le reste du pays. À Sainte-Maxime, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 34,3% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 30,09% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les électeurs de Sainte-Maxime penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle C'est certainement l'élection suprême qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté électorale de Sainte-Maxime avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la candidate du parti d'extrême droite prenait les devants avec 30,09% au 1er tour. Nouveau coup de marteau au 2e tour devant Macron avec 54,12%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 19,26% des voix sur place, contre 31,53% pour le binôme Ensemble !. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 50,67%, contre 49,33% pour le binôme Ensemble !.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Sainte-Maxime, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait pris la première place, récoltant 34,3% des voix devant Nathalie Loiseau à 25,43% et François-Xavier Bellamy à 14,18%. Si on entre dans le détail, 1802 habitants l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Élections à Sainte-Maxime : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact auront les électeurs de Sainte-Maxime sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 12,69% des résidents sont des enfants, et 13,11% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 463 euros/an montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 5 189 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 14,89% et d'une population étrangère de 13,07% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 54,75%, comme à Sainte-Maxime, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - À Sainte-Maxime, quelle abstention aux élections européennes ? Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : la participation aux européennes s'élevait à 50%. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Lors des élections européennes de 2019, 47,18% des inscrits sur les listes électorales de Sainte-Maxime avaient participé au vote. Le taux de participation était de 43,6% en 2014.

09:30 - Abstention à Sainte-Maxime : que retenir des précédentes élections ? À Sainte-Maxime, le niveau de participation constituera indéniablement l'un des facteurs importants de ces élections européennes. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 28,81% au sein de la ville, contre un taux d'abstention de 28,06% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?