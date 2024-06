En direct

19:08 - À Roquebrune-sur-Argens, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 22,66% à Roquebrune-sur-Argens, contre 3,96% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré son coup d'éclat lors des élections législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Roquebrune-sur-Argens, le binôme Nupes avait en effet obtenu 12,46% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Roquebrune-sur-Argens, un favori aux européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces européennes sera très instructif. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Roquebrune-sur-Argens semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les derniers chiffres à Roquebrune-sur-Argens Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un bon démarrage pour le RN à Roquebrune-sur-Argens. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la ville avec 34,26% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 54,02% au 2e sur la circonscription de la zone. Le RN a même fait un meilleur chiffre aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait accumulé 33,49% au 1er tour et 56,13% au 2e dans la ville.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières élections européennes à Roquebrune-sur-Argens Regarder en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 2049 électeurs de Roquebrune-sur-Argens s'étaient tournés vers le Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait enregistré 34,41% des voix devant Nathalie Loiseau à 22,66% et François-Xavier Bellamy à 10,25%.

11:45 - Les données démographiques de Roquebrune-sur-Argens révèlent les tendances électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Roquebrune-sur-Argens contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un taux de chômage de 11,94% et une densité de population de 124 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (57,73%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 5 765 votants sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,46%) et le nombre de résidences HLM (2,56% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 51,89%, comme à Roquebrune-sur-Argens, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

10:30 - Roquebrune-sur-Argens : analyse du taux d'abstention aux élections européennes Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers scrutins européens. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 50,71% des électeurs de Roquebrune-sur-Argens (Var) avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 56,28% lors des élections européennes de 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Roquebrune-sur-Argens : la participation au cœur des préoccupations Le niveau de participation constituera sans aucun doute l'un des facteurs importants de ce scrutin européen 2024 à Roquebrune-sur-Argens. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,95% au premier tour. Au second tour, 55,78% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Roquebrune-sur-Argens ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,86% des votants de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 23,15% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.