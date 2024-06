En direct

19:16 - À Salernes, quels sont les scénarios de reports du score Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,7% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 4,72% à Salernes, contre 20,27% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Salernes à l'issue des européennes ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera un enjeu clé localement pour cette européenne 2024. À Salernes, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,92% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 30,27% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prévoient les sondages récents à l'échelle du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes Le résultat du scrutin le plus récent est un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un excellent démarrage pour le RN à Salernes. Le parti avait terminé en tête dans la cité avec 27,49% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket LREM sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,27% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,59% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,25%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 57,98%, devant Emmanuel Macron à 42,02%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans à Salernes Revenir cinq ans en arrière semble encore avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux européennes à l'époque. Le bulletin avait attiré 30,92% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 20,27% et Yannick Jadot à 11,76%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Salernes : un regard sur la démographie locale Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Salernes est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 3 784 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 547 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la commune, 24 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 37,84 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 184 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 084 euros par an, la commune dévoile un taux de chômage de 16,14%, annonçant une situation économique instable. À Salernes, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Analyse de la participation lors des dernières européennes à Salernes Au cours des dernières années, les 3 862 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 49,71% des inscrits sur les listes électorales de Salernes (Var), à comparer avec un taux d'abstention de 54,65% il y a 10 ans. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Salernes ? Ce dimanche, lors des européennes à Salernes, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,28% au premier tour et seulement 42,84% au second tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 73,17% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 71,62% au second tour, c'est-à-dire 2 534 personnes. En proportion, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.