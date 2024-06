Résultat des européennes à Entrecasteaux : l'élection 2024 en direct

17:24 - Les habitants d'Entrecasteaux penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle

Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un très bon démarrage pour le RN à Entrecasteaux. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la cité avec 30,75% au premier tour avant un formidable 57,75% au 2e sur la circonscription du secteur. Il a même fait un poucentage plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. La candidate avait engrangé 29,96% au 1er tour et 56,69% au deuxième dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 19,42% et 19,42% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (43,31%) au second.