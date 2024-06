Résultat des européennes à Villecroze : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - La liste RN favorite à Villecroze pour les européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Si au niveau national, les sondeurs prévoient une progression moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à près de 40% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à Villecroze lors de la présidentielle 2022 Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient offert un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Villecroze. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la commune avec 30,34% au 1er tour et surtout 54,02% au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,57% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,93% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,92%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 57,96%, devant Emmanuel Macron à 42,04%.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes à Villecroze Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national de Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque à Villecroze, avec 30,29% des suffrages exprimés devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 17,88% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 10,95%.

11:45 - Analyse socio-économique de Villecroze : perspectives électorales Dans la ville de Villecroze, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 10,58% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 41,3% de population active et une densité de population de 68 hab/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (61,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 570 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,58% et d'une population étrangère de 7,75% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 22,18%, comme à Villecroze, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Villecroze Comment votent traditionnellement les citoyens de cette localité ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 582 personnes en âge de voter à Villecroze, 55,22% étaient allées voter. La participation était de 53,36% lors des élections européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Villecroze, 64,95% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Villecroze : l'abstention au cœur des préoccupations L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces européennes à Villecroze. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,97% au premier tour et seulement 49,95% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Villecroze ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 053 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 20,7% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 23,17% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.