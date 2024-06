Résultat des européennes à Sallèles-d'Aude : l'élection 2024 en direct

En direct

15:30 - À Sallèles-d'Aude, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Sallèles-d'Aude, avec 36,26%, soit 425 voix dans la ville. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 13,57% et Yannick Jadot à 10,58%.

11:45 - Élections européennes à Sallèles-d'Aude : impact de la démographie et de l'économie locale Les données démographiques et socio-économiques de Sallèles-d'Aude mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles de peser sur les résultats des européennes. Avec 44,29% de population active et une densité de population de 227 hab par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,7% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 404 euros par an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 181 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,13%) met en lumière des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,55%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Sallèles-d'Aude mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 33,29% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Sallèles-d'Aude ? Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Au moment des européennes 2019, 41,54% des personnes en âge de participer à une élection à Sallèles-d'Aude avaient boudé les urnes. L'abstention était de 47,53% en 2014. L'abstention des Français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Election à Sallèles-d'Aude : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 sera le taux de participation à Sallèles-d'Aude. La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple capable de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Sallèles-d'Aude (11590). Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 337 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 78,11% étaient allés voter. La participation était de 80,27% au premier tour, ce qui représentait 1 876 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,0% au premier tour et seulement 49,79% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Sallèles-d'Aude ?