Résultat des européennes à Sampans : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Que vont décider les supporters de la gauche à Sampans ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 6,65% à Sampans, contre 17,29% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les études sondagières. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé malgré son coup d'éclat lors des élections législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Sampans, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,71% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,15% pour Yannick Jadot, 1,33% pour Fabien Roussel et 2,16% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Sampans, entre les 17,29% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,54% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,73% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Sampans En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Sampans entre Jordan Bardella en 2019 (27,93%) et Marine Le Pen en 2022 (31,67% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points par rapport à la dernière élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 37% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Tendance favorable au RN à Sampans ? La présidentielle avait donné un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La leader du parti frontiste engrangeait 31,67% au 1er round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,54% et 17,41% des voix. Au second tour, face à Macron, elle finissait aussi première avec 50,37% contre 49,63%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 22,16% des votes sur place, contre 22,71% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 60,23%.

12:45 - À Sampans, Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Le score de la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Sampans, avec 27,93%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 17,29% et Yannick Jadot à 13,3%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Sampans Dans la commune de Sampans, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 40% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,72%. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (87,32%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 369 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,88%) et le nombre de résidences HLM (6,43% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Sampans mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,19% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Sampans Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents scrutins européens. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 58,25% des inscrits sur les listes électorales de Sampans avaient pris part au scrutin. La participation était de 52,82% en 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Sampans, 60,86% des électeurs avaient participé.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Sampans pour les élections européennes Ce dimanche, lors des européennes à Sampans, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 736 personnes en âge de voter au sein de la localité, 20,38% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 16,85% au premier tour. Pour comparer, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,93% au premier tour. Au deuxième tour, 50,75% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Sampans ? Les jeunes montrent souvent une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?