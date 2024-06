Résultat des européennes à Champvans : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Champvans pour ces élections européennes ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes est celle du vote de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Champvans, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,25% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 7,25% à Champvans, contre 14,51% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Champvans lors des européennes ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très analysé. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Champvans. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour l'amener à 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Déjà des résultats à retenir La ville de Champvans s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe du RN terminait avec 28,35% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,03% contre 50,97%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 24,09% des voix sur place, contre 29,25% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (55,84%).

12:45 - À Champvans, Jordan Bardella en tête en 2019 Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble de nouveau une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. 27,12% des suffrages étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Yannick Jadot à 14,85% et Nathalie Loiseau à 14,51%. Le RN l'avait emporté avec 157 votants de Champvans.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Champvans Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Champvans comme partout ailleurs. Avec ses 1 461 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 87 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,33 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,59% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 49,45% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 575,28 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Champvans incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Participation aux européennes à Champvans : les chiffres clés Assisterons-nous à une amélioration de la participation des Français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,12%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 58,28% au niveau de Champvans. Le taux de participation était de 48,42% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Champvans : l'abstention en question La participation sera incontestablement l'une des clés du scrutin européen 2024 à Champvans. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 78,48% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 82,21% au premier tour, soit 855 personnes. Pour comparer, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,35% au premier tour et seulement 51,98% au deuxième tour. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des ménages combinée avec les préoccupations liées au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine sont de nature à ramener les électeurs de Champvans vers les urnes.