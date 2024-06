Résultat des européennes à San-Martino-di-Lota : l'élection 2024 en direct

11:45 - Dynamique électorale à San-Martino-di-Lota : une analyse socio-démographique

La démographie et le profil socio-économique de San-Martino-di-Lota déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 24% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,66%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (64,5%) met en avant l'importance des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (71,55%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 900 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (21,11%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,77%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,62%, comme à San-Martino-di-Lota, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.