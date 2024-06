Résultat des européennes à Santa-Maria-di-Lota : l'élection 2024 en direct

13:27 - Les enjeux locaux de Santa-Maria-di-Lota : tour d'horizon démographique

Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Santa-Maria-di-Lota, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 965 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 153 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 171 foyers fiscaux. Dans la commune, 26 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 33,33 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 23,69% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2374,72 euros/mois, la commune aspire à plus de prospérité. À Santa-Maria-di-Lota, les spécificités locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, se joignent aux objectifs européens.