11:45 - Sartilly-Baie-Bocage : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Sartilly-Baie-Bocage, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 835 habitants répartis dans 1 544 logements, cette ville présente une densité de 241 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 182 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 641 foyers fiscaux. Dans la ville, 30 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 31,43 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,41% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,18%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2103,32 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. Ainsi, Sartilly-Baie-Bocage incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.