En direct

19:34 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des élections européennes au Tour-du-Parc ? En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 23,3% au Tour-du-Parc, contre 6,39% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives au Tour-du-Parc, le binôme Nupes avait en effet cumulé 14,9% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel candidat vont désigner les supporters de la droite au Tour-du-Parc ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très analysé. Au Tour-du-Parc, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,15% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,29% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prévoient les sondages en 2024 au niveau national, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques résultats à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au Tour-du-Parc lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,72%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,29%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 39,25% contre 60,75%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 11,58% au premier tour, contre 31,90% pour le binôme Divers droite. Le scénario se répétera au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? 24,15% des voix s'étaient portées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 23,3% et Yannick Jadot à 14,06%. Le mouvement d'extrême droite avait fini premier avec pas moins de 170 votants du Tour-du-Parc.

11:45 - Le Tour-du-Parc : européennes et dynamiques démographiques Dans les rues du Tour-du-Parc, le scrutin est en cours. Dotée de 1 132 logements pour 1 237 habitants, la densité de la commune est de 132 habitants par km². Ses 92 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (47,88 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 58,17% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 31,14% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1470,95 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. En somme, Le Tour-du-Parc incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Le Tour-du-Parc : étude du taux d'abstention aux européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. Au Tour-du-Parc, 53,83% des habitants ne s'étaient pas déplacés. L'étude des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, 36,9% des électeurs du Tour-du-Parc (Morbihan) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 42,77% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter au Tour-du-Parc : l'abstention au cœur des préoccupations Au Tour-du-Parc, l'abstention sera sans nul doute l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur la vie des foyers français seraient susceptibles d'avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs du Tour-du-Parc (56370). A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 80,52% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 81,37% au deuxième tour, ce qui représentait 1 057 personnes. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.