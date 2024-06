En direct

19:31 - Les supporters de la coalition de gauche observés Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était élevée à 16,04% à Saturargues, contre 4,01% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa poussée lors des élections législatives, en 2022. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des législatives à Saturargues, le binôme Nupes avait en effet accumulé 25,75% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Quel résultat à Saturargues pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saturargues semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville. Une exception à confirmer.

15:02 - Situation favorable au RN à Saturargues ? Le résultat du plus récent scrutin semble un précédent intéressant au moment de l'élection en cours. Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Saturargues. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la commune avec 30,25% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Nupes sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,61% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,88% et Emmanuel Macron troisième avec 20%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 54,91%, devant Emmanuel Macron à 45,09%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Saturargues Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois indispensable au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste poussée par Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Saturargues, avec 30,33% des bulletins devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 16,04% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 14,79%.

11:45 - Saturargues : élections européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Saturargues, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 018 habitants répartis dans 453 logements, ce bourg présente une densité de 156 habitants/km². Ses 79 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 326 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 35 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,7 % de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 18,56% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 51,23% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1509,53 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Saturargues, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Saturargues : analyse du taux de participation aux européennes Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 53,39% des inscrits sur les listes électorales de Saturargues (Hérault). Le taux de participation était de 47,17% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Saturargues Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Saturargues, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 823 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 21,02% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 18,1% au premier tour. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,49% au premier tour. Au second tour, 53,64% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les populations des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?