Résultat des européennes à Tosse : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 17,08% contre 31,76% pour Emmanuel Macron et 17,37% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 63,32% contre 36,68% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 15,56%, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 37,37% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LREM finalement vainqueur localement.

11:45 - Comprendre l'électorat de Tosse : un regard sur la démographie locale

Comment la population de Tosse peut-elle affecter les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,7% et une densité de population de 141 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 508 euros par an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 320 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,91%) et le nombre de résidences HLM (3,27% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Tosse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,54% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.