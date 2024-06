Résultat des européennes à Saucats : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saucats lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,12%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,42%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,51% contre 58,49%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saucats quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,32% au premier tour, contre 31,49% pour le binôme La République en Marche. Le scénario se répétera au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

11:45 - Élections à Saucats : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans les rues de Saucats, les élections sont en cours. Dotée de 1 343 logements pour 3 388 habitants, la densité de la commune est de 31 habitants/km². Ses 292 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 1 030 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 24,23 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 18,93 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 33,63% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 6,91%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2593,63 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Pour conclure, à Saucats, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.