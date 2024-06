Résultat des européennes à Savennières : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter des 39,54% de la Nupes à Savennières ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Savennières, le binôme Nupes avait en effet réuni 39,54% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre à comparer avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 7,05% à Savennières, contre 25,17% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Savennières avant les européennes La fraction d'électeurs en faveur de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections des députés européens 2024 localement, comme au niveau national. Les sondages prévoient une liste RN entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des dernières européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit le pousser à 21% à Savennières, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait tempérer les analyses les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les européennes La commune de Savennières avait opté pour Marine Le Pen à 12,14% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la candidate de l'extrême droite avec respectivement 34,59% et 24,4% des votes. Le deuxième tour de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron terminant à 75,71% contre 24,29% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Savennières, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 39,54%, alors que le RN sera distancé à 10,13%. Savennières choisira d'ailleurs un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 53,11%.

12:45 - Il y a cinq ans, Yannick Jadot sur la première marche lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. À Savennières, les précédentes européennes se terminaient avec la première place de la liste de Yannick Jadot avec 25,34% des votes. La gagnante devançait la liste de Nathalie Loiseau avec 25,17%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 11,74%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Savennières et leurs implications électorales Dans les rues de Savennières, les élections sont en cours. Avec une population de 1 349 habitants répartis dans 620 logements, cette localité présente une densité de 63 habitants/km². L'existence de 91 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (83,23 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 28,57% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 45,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1117,08 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Savennières, les intérêts locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Participation aux élections européennes à Savennières : facteurs et implications Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,4% ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Savennières, 61,3% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Au moment des dernières européennes, le taux d'abstention s'élevait à 40,06% des votants de Savennières (Maine-et-Loire). Le taux d'abstention était de 47,62% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Savennières pour les élections européennes La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Savennières. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des familles combinée avec les craintes engendrées par le conflit entre entre Israël et la Palestine, seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Savennières . Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 17,19% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 19,13% au second tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 42,58% au premier tour et seulement 43,78% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Savennières ?